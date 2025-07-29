Ешлі Янг, який минулого сезону виступав за Евертон, знайшов собі нову команду. Легенда Манчестер Юнайтед приєднався до Іпсвіч Тауна, який вилетів у Чемпіоншип.

Нещодавно 40-річний футболіст дав інтерв'ю для Sky Sports, де прокоментував свій перехід у новий клуб. Під час прямого ефіру відбулась курйозна ситуація за участі одного з футболістів, повідомляє 24 канал.

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Що трапилось інтерв'ю Янга?

Увагу глядачів привернув не Ешлі Янг, а ситуація, яка відбулась на задньому фоні під час інтерв'ю досвідченого новачка Іпсвіч Таун. Один з футболістів "трактористів" вирішив пожартувати, оголивши сідниці.

Проте на цьому жарт не закінчився. Інший футболіст "підтримав" одноклубника та ляснув його по оголених сідницях. Витівка гравців англійського клубу потрапила у прямий ефір.

В Sky Sports одразу відреагували на курйозний інцидент. Канал публічно перепросив перед глядачами, які дивились трансляцію.

Ми щойно спілкувалися з Ешлі Янгом наживо у Sky Sports News. Перепрошуємо, якщо щось у цій трансляції могло образити глядачів,

– йдеться у повідомленні.

Футболіст Іпсвіча оголосив сідниці / Скриншот з ефіру Sky Sports

Нагадаємо, що Ешлі Янг перебрався в Іпсвіч Таун на правах вільного агента. Угода легенди англійського футболу з "трактористами" розрахована на один сезон – до липня 2026 року.

Раніше повідомляли про те, що Артем Мілевський розлютився через жарт Руслана Ханумака під час інтерв'ю. Колишній форвард Динамо не очікував подібного розіграшу.