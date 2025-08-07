Півзахисник знаходився серед людей, які очікували на гуманітарну допомогу. Сулейман провів 24 матчі за місцеву збірну.

Війна на Близькому Сході триває, тому все більше мирних людей страждають від обстрілів в Ізраїлі та Секторі Гази. Не оминають сумні новини і світ спорту, про чергову втрату стало відомо 24 Каналу з посиланням на Асоціацію футболу Палестини.

Що сталось в Секторі Газа?

Організація повідомляє, що у Секторі Газа загинув 41-річний футболіст Сулейман Аль-Обейд. Чоловік знаходився у натовпі на півдні регіону, коли ізраїльські війська нанесли по ним удар.

Люди в той момент очікували на прибуття гуманітарної допомоги. Аль-Обейд відомий тим, що раніше виступав за збірну Палестини. У її складі він зіграв 24 матчі, оформивши два голи.

Сулейман виступав на позиції атакувального хавбека. У його клубній кар'єрі значаться лише місцеві клуби Аль-Шаті, Маркез Шабаб аль-Амарі та Газа Спорт.

За свою кар'єру Аль-Обейд забив понад 100 голів. У Асоціації футболу Палестини зазначили, що за останні два роки від війни з Ізраїлем загинув 321 представник місцевого футболу.