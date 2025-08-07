Гравець збірної Палестини Сулейман Аль-Обейд загинув через атаку Ізраїлю на Сектора Газа
Півзахисник знаходився серед людей, які очікували на гуманітарну допомогу. Сулейман провів 24 матчі за місцеву збірну.
Війна на Близькому Сході триває, тому все більше мирних людей страждають від обстрілів в Ізраїлі та Секторі Гази. Не оминають сумні новини і світ спорту, про чергову втрату стало відомо 24 Каналу з посиланням на Асоціацію футболу Палестини.
Що сталось в Секторі Газа?
Організація повідомляє, що у Секторі Газа загинув 41-річний футболіст Сулейман Аль-Обейд. Чоловік знаходився у натовпі на півдні регіону, коли ізраїльські війська нанесли по ним удар.
Люди в той момент очікували на прибуття гуманітарної допомоги. Аль-Обейд відомий тим, що раніше виступав за збірну Палестини. У її складі він зіграв 24 матчі, оформивши два голи.
Сулейман виступав на позиції атакувального хавбека. У його клубній кар'єрі значаться лише місцеві клуби Аль-Шаті, Маркез Шабаб аль-Амарі та Газа Спорт.
За свою кар'єру Аль-Обейд забив понад 100 голів. У Асоціації футболу Палестини зазначили, що за останні два роки від війни з Ізраїлем загинув 321 представник місцевого футболу.