Игрок сборной Палестины Сулейман Аль-Обейд погиб из-за атаки Израиля на Сектор Газа
- Палестинский футболист Сулейман Аль-Обейд погиб в Секторе Газа.
- Он был убит во время обстрела Израиля, когда ждал гуманитарную помощь.
- За свою карьеру Аль-Обейд сыграл 24 матча за сборную Палестины, забив два гола.
Полузащитник находился среди людей, которые ожидали гуманитарную помощь. Сулейман провел 24 матча за местную сборную.
Война на Ближнем Востоке продолжается, поэтому все больше мирных людей страдают от обстрелов в Израиле и Секторе Газа. Не обходят печальные новости и мир спорта, об очередной потере стало известно 24 Каналу со ссылкой на Ассоциацию футбола Палестины.
По теме Умер 25-летний футболист Зари Владимир Белоцерковец
Что произошло в Секторе Газа?
Организация сообщает, что в Секторе Газа погиб 41-летний футболист Сулейман Аль-Обейд. Мужчина находился в толпе на юге региона, когда израильские войска нанесли по ним удар.
Люди в тот момент ожидали прибытия гуманитарной помощи. Аль-Обейд известен тем, что ранее выступал за сборную Палестины. В ее составе он сыграл 24 матча, оформив два гола.
Сулейман выступал на позиции атакующего хавбека. В его клубной карьере значатся лишь местные клубы Аль-Шати, Маркез Шабаб аль-Амари и Газа Спорт.
Читайте также В результате атаки на Киев погиб ученик по додзе и IT-специалист Виталий Рабощук
За свою карьеру Аль-Обейд забил более 100 голов. В Ассоциации футбола Палестины отметили, что за последние два года от войны с Израилем погиб 321 представитель местного футбола.