Война на Ближнем Востоке продолжается, поэтому все больше мирных людей страдают от обстрелов в Израиле и Секторе Газа. Не обходят печальные новости и мир спорта, об очередной потере стало известно 24 Каналу со ссылкой на Ассоциацию футбола Палестины.

Что произошло в Секторе Газа?

Организация сообщает, что в Секторе Газа погиб 41-летний футболист Сулейман Аль-Обейд. Мужчина находился в толпе на юге региона, когда израильские войска нанесли по ним удар.

Люди в тот момент ожидали прибытия гуманитарной помощи. Аль-Обейд известен тем, что ранее выступал за сборную Палестины. В ее составе он сыграл 24 матча, оформив два гола.

Сулейман выступал на позиции атакующего хавбека. В его клубной карьере значатся лишь местные клубы Аль-Шати, Маркез Шабаб аль-Амари и Газа Спорт.

За свою карьеру Аль-Обейд забил более 100 голов. В Ассоциации футбола Палестины отметили, что за последние два года от войны с Израилем погиб 321 представитель местного футбола.