Учасник чемпіонату світу-2026 з кілька днів перетворився з невідомого футболіста на зірку

Новозеландець Тім Пейн отримав неочікувану популярність у мережі. Донедавна ім’я цього професійного футболіста знало обмежене коло осіб, а тепер на нього підписані мільйони людей.

Представник клубу Веллінгтон Фенікс давно грає на міжнародному рівні. Проте, зіркою інтернету півзахисник Тім Пейн став лише наприкінці травня 2026 року, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Тімом Пейном?

Життя новозеландця здійснило несподіваний оберт завдяки зусиллям аргентинського інфлюенсера Валена Скарсіні, більш відомого у мережі як elscarso.

Той вирішив знайти серед учасників майбутнього чемпіонату світу з футболу гравця із найменшим числом підписників в інстаграм. "Переможцем" у номінації виявився саме Пейн, який кілька днів тому мав близько 4700 підписників.

Тож elscarso вирішив попросити інтернет-користувачів підписуватись на Тіма, відмічати його у коментарях та ставити лайки. Станом на 31 травня профіль новозеландця зріс до кількості фоловерів у понад 3,2 мільйона.

Це були, м’яко кажучи, шалені 48 годин. Також хочу висловити, що я дуже вдячний за можливість представляти свою країну на цьому чемпіонаті світу і ціную всю любов з усього світу,

– прокоментував подію Пейн у власному інстаграмі.

Зауважимо, що Скарсіні вочевидь вибирав серед тих атлетів, які мають профіль. І хоч серед професійних гравців таких людей левова частка, але не всі користуються соцмережами.

Наприклад, володар "Золотого м’яча-2024" іспанець Родрі давно відмовився від активності у мережі.

Що далі очікує на Пейна?

Він увійшов до фінальної заявки своєї країни на чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. На груповому етапі новозеландці зіграють проти Ірану, Єгипту та Бельгії.

Участь у цьому Міндіалі стане для Нової Зеландії першою з 2010-го та третьою в історії країни. Пейн Має у власному активі 50 матчів за національну команду (три голи та вісім асистів), які він провів починаючи з 2012 року. Тому для 32-річного Тіма цей турнір буде дебютним на чемпіонатах світу.

Transfermarkt оцінює гравця всього у 350 тисяч євро. Зазначимо, що його Веллінгтон Фенікс є клубом із Нової Зеландії, а грає у чемпіонаті Австралії, який є фінансово міцнішим за місцевий.