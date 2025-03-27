Покинув кабінет з особами у військовій формі: футболіст Інгульця розповів про інцидент з ТЦК
- Президент Інгульця намагався віддати футболіста Михайла Шершня працівникам ТЦК після конфлікту щодо продовження контракту.
- Шершень покинув клуб, підписав контракт з Кудрівкою, і в цьому йому допомогли уникнути проблем з розірванням контракту.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк намагався віддати одного з футболістів команди працівникам ТЦК. Деталі інциденту розповів безпосередній його учасник Михайло Шершень.
Конфлікт між футболістом Михайлом Шершнем та президентом Інгульця трапився наприкінці першої частини сезону-2024/25. 29-річний захисник просив керівництво клубу почекати з продовженням контракту, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
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Питання з подальшим перебуванням у команді повинно було вирішитися у кабінеті Поворознюка. Президент Інгульця висловив свої претензії до футболіста та погрожував йому проблемами із ТЦК.
"Кабінет президента я покинув із двома чоловіками у військовій формі.
Ми вийшли з кабінету, вони наполягали, щоб я пройшов з ними.
Я сказав: "Викликайте поліцію, а я дзвоню юристу". Поки вони викликали, я сів у машину дзвонити, але зрештою вирішив просто поїхати. Зібрав сімʼю, й ми поїхали звідти. Після того у Петрово я більше не повертався. Проблем із розірванням контракту не було. Мені в цьому допомогла Кудрівка", – розповів Шершень.
Зазначимо, що Михайло Шершень захищав кольори Інгульця з літа 2023 року. За цей час уродженець Харківщини зіграв за "козаків" 43 матчі, у яких забив 4 м'ячі. Правий захисник допоміг команді виграти чемпіонат у Першій лізі та підвищитися в класі.
Взимку Шершень підписав контракт з першоліговою Кудрівкою. У цій команді гратимуть ще два ексфутболісти Інгульця – Олександр Козак та Максим Мельничук.