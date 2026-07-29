У Бельгії банда грабіжників витягнула футболіста з авто, почала душити та обікрала

У Брюсселі банда зловмисників пограбувала нападника бельгійського клубу Юніон Сент-Жилуаз та збірної Гани Мохаммеда Фюсейні.

Як повідомляє ESPN, інцидент стався у неділю в самому центрі столиці Бельгії, неподалік нічного клубу Bloody Louis. П'ятеро грабіжників силою витягли 24-річного футболіста з водійського сидіння його автомобіля.

Що відомо про напад на ганського футболіста

Нападники почали душити спортсмена, після чого відібрали у нього: два смартфони iPhone, гаманець із документами та грошима та годинник Rolex Datejust (вартістю від 8 до 14 тисяч євро).

Один із партнерів Фюсейні зняв момент нападу на відео. Цей запис згодом передали правоохоронцям для офіційного розслідування. Сам футболіст уникнув серйозних травм і вже повернувся до тренувань із командою.

*Viewer discretion advised



Ghana winger Mohammed Fuseini was robbed in Brussels over the weekend as he was ambushed by five men. The robbers got away with the player’s wallet, 2 iPhones and watch. Investigations are underway with the police already arresting two of the… pic.twitter.com/991xTn1RFO — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) July 28, 2026

Як пише газета Brussels Times, завдяки відеодоказам бельгійська поліція оперативно провела обшуки та затримала першого підозрюваного. Ним виявився 23-річний чоловік. У його помешканні правоохоронці виявили речі, які належали ганському гравцеві.

Прокуратура Брюсселя вже висунула затриманому звинувачення у крадіжці з насильством, вчиненій групою осіб, та видала ордер на його арешт. Слідчі припускають, що це угруповання причетне щонайменше ще до двох аналогічних жорстоких нападів на водіїв у місті.

У складі Штурма Фусейні став чемпіоном Австрії сезону 2023/2024, а також здобув Кубок Австрії в сезоні 2022/2023. Виступаючи за Юніон Сент-Жилуаз, він виборов звання чемпіона Бельгії сезону 2024/2025 та став володарем Кубка Бельгії сезону 2025/2026.

За даними transfermarkt, за час професійної клубної кар'єри Фусейні провів 151 матч, у яких забив 37 голів. Крім того, у складі національної збірної Гани він зіграв 2 матчі та відзначився 1 забитим м'ячем.