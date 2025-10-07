Футбол – це улюблена гра мільйонів, за якою стежить чимала кількість вболівальників. Проте за гарною картинкою, шаленими трансферами та власне грою на полі стоять люди, які вкладають чималі кошти.

Зокрема, це бізнесмени, які мають частину акції або навіть є президентами клубів. 24 канал розповідає про те, хто з впливових людей володіє часткою у футбольних клубах України та Європи.

Рінат Ахметов (Шахтар Донецьк)

Рінат Ахметов / Фото Шахтар Донецьк

Рінат Ахметов – один з найвпливовіших бізнесменів в Україні. Олігарх є президентом та власником футбольного клубу донецький Шахтар, який дістався йому у 90-х роках та став грандом вітчизняного футболу.

У 1995 році в Донецьку під час матчу Шахтар – Таврія стався вибух, внаслідок якого загинув попередній власник "гірників" Ахать Брагін. А вже у 1996 році Рінат Ахметов став президентом клубу.

За ініціативи Ахметова була створена академія Шахтаря у 1999 році, яка повинна була займатися вихованням молодих футболістів. Бізнесмен інвестував у донецький клуб значні кошти.

Відзначимо, що у 2009 році за ініціативи Ахметова для Шахтаря було побудовано новий стадіон – "Донбас Арена". Пізніше її визнали найкращою ареною на Євро-2012, який відбувся в Україні та Польщі.

Шахтар з Рінатом Ахметовим став обличчям України на європейській арені, а також символом регіону. Наразі "гірники" базуються у Львові через повномасштабне вторгнення Росії.

Ігор Суркіс (Динамо Київ)

Ігор Суркіс / Фото Getty Images

У 1993 році Григорій Суркіс врятував Динамо від фінансового краху, інвестувавши кошти, а також викупив контрольний пакет акцій, фактично заволодівши клубом. Згодом його замінив молодший брат Ігор Суркіс.

Ігор Суркіс – український бізнесмен, який володіє Динамо. Він був віцепрезидентом, а у 2002 році очолив клуб після того, як його брат Григорій Суркіс вирішив піти у політику.

Суркіс інвестував кошти в оновлення тренувальних баз Динамо, а також в молодіжні академії клубу, що збирає талановитих футболістів з усієї України.

Окрім того, "біло-сині", як і Шахтар є обличчям країни на європейській арені. Кияни також кожного сезону змагаються за найвищі місця у вітчизняному чемпіонаті.

Геннадій Буткевич (Полісся Житомир)

Геннадій Буткевич / Фото Полісся Житомир

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник АТБ-Маркет, засновник BGV Group Management, а також президент футбольного клубу Полісся. Підприємець у 2018 році придбав контрольний пакет акцій житомирського клубу.

"Вовки" почали стрімко розвиватися під керівництвом Буткевича, який забезпечив стабільне фінансування клубу. Бізнесмен інвестував кошти в інфраструктуру, відновивши та модернізувавши спортивну базу, а також стадіон та академію.

Геннадій Буткевич завдяки футболу популяризує Житомир та область. Відзначимо, що Полісся з сезону 2023/2024 виступає в Українській Прем'єр-лізі та навіть вже взяли участь у кваліфікаціях єврокубків.

Костянтин Жеваго (Ворскла Полтава)

Костянтин Жеваго / Скриншот з відео

Костянтин Жеваго – український бізнесмен та колишній народний депутат, який володіє полтавською Ворсклою через свою компанію Ferrexpo. Інвестувати у клуб бізнесмен почав у 1990-х роках, а на початку 00-х став фактично власником.

Кошти компанії Ferrexpo допомогли Ворсклі свого часу закріпитися в УПЛ, тоді як багато клубів зникали з футбольної мапи країни. У 2009 році полтавська команда виграла Кубок України, здолавши Шахтар 1:0.

Жеваго допоміг Ворсклі зберегти академію та оновити стадіон. Відзначимо, що саме у Полтаві знаходиться одна з найсильніших дитячо-юнацьких шкіл не тільки регіону, а й України.

Зараз Костянтин Жеваго перебуває у Європі через санкції, які проти нього запровадила РНБО України на бізнесмена у лютому 2025 році. Зокрема, через зв'язки з олігархом Олексієм Федоровичем з Росії.

Окрім того, відомо, що компанія Жеваго Ferrexpro, яка була основним джерелом фінансування Ворскли, співпрацювала з Росією. Це також стало причиною введення санкцій проти бізнесмена.

Андрій Засуха (Колос Ковалівка)

Андрій Засуха / Фото Колос Ковалівка

Андрій Засуха – президент футбольного клубу Колос з Ковалівки, бізнесмен, а також голова Київської обласної асоціації футболу. У 2012 році Засуха заснував Колос, який з сільської команди став стабільним учасником УПЛ.

Ковалівці з 2019 року виступають в чемпіонаті України, пройшовши увесь шлях від обласних турнірів до елітного дивізіону. У 2020 році було побудовано стадіон у Ковалівці (5 тисяч глядачів) за стандартами УЄФА.

Окрім того, за ініціативи Засухи було засновано академію Колоса, а також клуб став одним із перших, хто почав розвивати жіночий футбол, створивши власну команду.

Олександр Поворознюк (Інгулець Петрове)

Олександр Поворознюк / Фото з фейсбуку бізнесмена

Олександр Поворознюк – фермер, аграрій та бізнесмен. У 2013 році він заснував аматорський футбольний клуб АФ-П'ятихатська, який пізніше було перейменовано на Інгулець.

Інгулець, як і Колос пробився в УПЛ з самих низів сільського футболу, але не зміг на відміну від ковалівців стати постійним учасником вищого дивізіону чемпіонату України.

Проте у Петрове є власний стадіон, який було побудовано за ініціативи Олександра Поворознюка. Окрім того, було створено дитячу академію для шести вікових категорій разом з футбольними майданчиками.

Віктор Левада (ФКІ Левадія, Естонія)

Віктор Левада / Фото Левадія

Віктор Левада – український бізнесмен, який народився в Олександрії, але згодом перербався до Естонії. Там він зайнявся бізнесом у галузі металургії, а згодом заснував власний футбольний клуб.

Левада у 1998 році створив Левадію у місті Маарду. З маленького клубу бізнесмен зробив гранд естонського футболу, який став багаторазовим чемпіоном та володарем кубку країни.

Віктор Левада інвестував кошти у розвиток інфраструктури клубу, зокрема стадіону та тренувальної бази. Український бізнесмен також сприяв створенню молодіжної академії Левадії.