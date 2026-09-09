Не бокс: Усик і Ф'юрі можуть провести незвичний бій

Усик і Ф'юрі можуть зустрітися втретє, але цього разу не в боксерському ринзі. Українцю та британцю пропонують зійтися у незвичному форматі.

Генеральний директор Bare Knuckle Девід Тетро розкрив деталі переговорів щодо потенційного протистояння двох зірок. За його словами, сторони вже контактували з представниками обох спортсменів, передає ютуб-канал iFL TV.

Бій мрії без рукавичок

Тетро заявив, що Bare Knuckle зацікавлена в організації поєдинку Усика та Ф'юрі у тригоні – спеціальному майданчику для боїв на голих кулаках. Керівник промоушену назвав таке протистояння одним із головних бажаних боїв для компанії.

За його словами, він уже обговорював можливу участь Ф'юрі зі Спенсером Брауном, а щодо Усика контактував із менеджером українця Егісом Клімасом.

Це цілком реальні розмови. Це двоє бійців, яких саме зараз я дуже хотів би побачити один проти одного в тригоні, без рукавичок. Для нас це свого роду бій мрії,

– сказав Тетро.

Водночас функціонер розуміє, що найближчим часом організувати такий поєдинок буде складно.

Ф'юрі можуть залучити ще до дебюту

Тетро наголосив, що зараз не збирається форсувати переговори з Ф'юрі. Британець має вирішити свої питання у традиційному боксі, зокрема щодо потенційного протистояння з Ентоні Джошуа.

Представник Bare Knuckle зазначив, що після завершення останніх двох боїв Ф'юрі в класичному боксі сторони планують повернутися до ідеї його участі в BKB. Промоушен вже обговорює можливість залучення Тайсона як амбасадора бренду.

Паралельно Bare Knuckle веде аналогічні переговори щодо Усика. Якщо домовленості справді просунуться, український та британський суперники можуть отримати шанс втретє зустрітися один з одним, але вже за правилами боїв без рукавичок.

Нагадаємо, наразі в пріоритеті команди Усика залишається повернення українця на ринг у березні 2027 року задля бою проти американця Деонтея Вайлдера.