Британець Тайсон Ф'юрі зголосився пропіарити турнір від IBA в Стамбулі. Ексчемпіона світу весь час супроводжував російський функціонер та поплічник Путіна Умар Кремльов, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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Ф'юрі захотів відвідати Москву

Під час зустрічі з Кремльовим "Циганський король" наговорив чергової маячні, яка відбілює країну-агресорку. У відповідь росіянин запросив Ф'юрі до Москви, на що той радо погодився.

"Я мав туди їхати ще чотири роки тому. Мріяв вийти на Червону площу в хутрі, взимку, зі снігом, перед тим як вирушити на вечірку в Нову Зеландію.

Я зараз знімаюсь у реаліті-шоу для Netflix – було б чудово показати Росію на екранах у всьому світі – 500 мільйонів, мільярд глядачів – це гарно для відносин", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що на боксерське шоу від IBA, окрім Тайсона Ф'юрі, приїхали Теренс Кроуфорд, Дерек Чісора, Роландо Ромеро, Конор Бенн та Джарелл Міллер. У Ентоні Джошуа вистачило розуму не приїздити на цей проросійський шабаш.

Що відомо про Кремльова та IBA