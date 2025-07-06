Мріяв вийти на Червону площу: у Ф'юрі загострення після зустрічі з другом Путіна
- Тайсон Ф'юрі погодився на участь у боксерському шоу від проросійської IBA, де його супроводжував російський функціонер Умар Кремльов.
- Ф'юрі висловив бажання відвідати Москву і показати Росію у своєму реаліті-шоу для Netflix, що він назвав гарним для відносин.
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі пробив чергове дно, погодившись на участь в боксерському шоу від проросійської IBA. На цьому "Циганський король" не заспокоївся та продовжив загравати з посіпакою російського диктатора.
Британець Тайсон Ф'юрі зголосився пропіарити турнір від IBA в Стамбулі. Ексчемпіона світу весь час супроводжував російський функціонер та поплічник Путіна Умар Кремльов, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.
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Ф'юрі захотів відвідати Москву
Під час зустрічі з Кремльовим "Циганський король" наговорив чергової маячні, яка відбілює країну-агресорку. У відповідь росіянин запросив Ф'юрі до Москви, на що той радо погодився.
"Я мав туди їхати ще чотири роки тому. Мріяв вийти на Червону площу в хутрі, взимку, зі снігом, перед тим як вирушити на вечірку в Нову Зеландію.
Я зараз знімаюсь у реаліті-шоу для Netflix – було б чудово показати Росію на екранах у всьому світі – 500 мільйонів, мільярд глядачів – це гарно для відносин", – розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, що на боксерське шоу від IBA, окрім Тайсона Ф'юрі, приїхали Теренс Кроуфорд, Дерек Чісора, Роландо Ромеро, Конор Бенн та Джарелл Міллер. У Ентоні Джошуа вистачило розуму не приїздити на цей проросійський шабаш.
Що відомо про Кремльова та IBA
- Зазначимо, що Умар Кремльов (справжнє прізвище Лутфуллоєв – 24 Канал) мав дві судимості за вимагання та нанесення побоїв. З таким бекграундом функціонер очолив боксерську асоціацію IBA, яка з його приходом загрузла в скандалах.
- Через корупцію та низку інших порушень Міжнародний олімпійський комітет позбавив членства IBA, а також забрав контроль над відбірковими змаганнями на Олімпійські ігри.
- Кремльов особисто ображав президента МОК Томаса Баха, назвавши його "злом".
- Двічі засуджений має зв'язки з диктатором Путіним та підтримує його агресивну політику.