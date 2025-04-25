Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
- Гаель Монфіс дав інтерв'ю російському пропагандистському ютуб-каналу "Больше" після перемоги на турнірі в Мадриді.
- Монфіс очікує на матч з Андрєєм Рубльовим і обіцяє добре підготуватися до зустрічі.
- Євгєній Донськой, який взяв інтерв'ю, пов'язаний з ЦСКА і має зв'язки з окупаційною армією, що викликало обурення Федерації тенісу України.
Французький тенісист Гаель Монфіс з перемоги стартував на турнірі у Мадриді. Після успішного виступу чоловік українки Еліни Світоліної поспілкувався з російським журналістом.
У першому колі Мастерса у Мадриді Гаель Монфіс переміг хорвата Борна Гойо. Після поєдинку француз дав інтерв'ю російському пропагандистському ютуб-каналу "Больше", пише 24 Канал.
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Скандальне інтерв'ю Монфіса росіянам
Російський журналіст Євгєній Донской попросив Монфіса прокоментувати перший матч на турнірі. А на останок він поцікавився думкою француза щодо наступного поєдинку з "нейтральним росіянином" Андрєєм Рубльовим.
38-річний Монфіс повідомив, що з нетерпінням очікує зустріч на корті з Рубльовим. Французький тенісист пообіцяв належно підготуватися до матчу з росіянином.
Зазначимо, що Євгєній Донськой – ще один "нейтральний" російський тенісист, який має контракт з ЦСКА. Раніше Федерація тенісу України вимагала відсторонення Донського від туру через зв'язок з окупаційною армією.
Російський ресурс "Больше" висвітлював пропагандистський турнір "Трофеї Північної Пальміри", який проходив у Санкт-Петербурзі за сприяння компанії "Газпром". Також цей ютуб-канал брав інтерв'ю у Мірри Андрєєвої, Вероніки Кудерметової, Карена Хачанова, Ніколая Давиденка, які були помічені у лояльності до дій російської влади в Україні.
Нагадаємо, що Гаель Монфіс перебуває у шлюбі з Еліною Світоліною з літа 2021 року. Зіркова пара виховує дворічну доньку Скай.