Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам

Французький тенісист Гаель Монфіс з перемоги стартував на турнірі у Мадриді. Після успішного виступу чоловік українки Еліни Світоліної поспілкувався з російським журналістом.

У першому колі Мастерса у Мадриді Гаель Монфіс переміг хорвата Борна Гойо. Після поєдинку француз дав інтерв'ю російському пропагандистському ютуб-каналу "Больше", пише 24 Канал.

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Скандальне інтерв'ю Монфіса росіянам

Російський журналіст Євгєній Донской попросив Монфіса прокоментувати перший матч на турнірі. А на останок він поцікавився думкою француза щодо наступного поєдинку з "нейтральним росіянином" Андрєєм Рубльовим.

38-річний Монфіс повідомив, що з нетерпінням очікує зустріч на корті з Рубльовим. Французький тенісист пообіцяв належно підготуватися до матчу з росіянином.

Зазначимо, що Євгєній Донськой – ще один "нейтральний" російський тенісист, який має контракт з ЦСКА. Раніше Федерація тенісу України вимагала відсторонення Донського від туру через зв'язок з окупаційною армією.

Російський ресурс "Больше" висвітлював пропагандистський турнір "Трофеї Північної Пальміри", який проходив у Санкт-Петербурзі за сприяння компанії "Газпром". Також цей ютуб-канал брав інтерв'ю у Мірри Андрєєвої, Вероніки Кудерметової, Карена Хачанова, Ніколая Давиденка, які були помічені у лояльності до дій російської влади в Україні.

Нагадаємо, що Гаель Монфіс перебуває у шлюбі з Еліною Світоліною з літа 2021 року. Зіркова пара виховує дворічну доньку Скай.