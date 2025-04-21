Перемога в ґрунтовому турнірі WTA 250 в Руані подарувала щасливі емоції Еліні Світоліній. Українська тенісистка здобула свій 18-й титул у кар'єрі, пише 24 Канал.

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Світоліна та Монфіс пройшли допінг-тест

На фінальному поєдинку був присутній чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс. Він спеціально приїхав до Руану, щоб підтримати свою дружину.

Після матчу українка разом зі своїм чоловіком пройшли антидопінгову перевірку. Як відомо, Гаель Монфіс також є професійним тенісистом.

У своєму інстаграмі Світоліна показала, як вона разом з коханим зустрічає ранок. По світлині видно, що в обох спортсменів брали кров для допінг-контролю.

"Люблю" ранкові миті, коли ми разом проходимо антидопінговий контроль,

– написала Світоліна.

Світоліна та Монфіс зустрічають ранок / фото з інстаграму тенісистки

Зазначимо, що фінальний поєдинок виявився непростим для Світоліної. Та все ж українська тенісистка за підсумком двох сетів перемогла сербку Ольгу Данилович (6:4, 7:6) та виграла свій перший трофей за останні два роки.

На цьому тижні Світоліна стартує на турнірі в Мадриді. Її першою суперницею буде румунка Жаклін Крістіан або британка Соні Картел.