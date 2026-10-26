Монфіс наважився на ще один крок на тлі розлучення зі Світоліною

Колишній шостий номер світового рейтингу чоловіків Гаель Монфіс публічно розповість про деталі завершення ігрової кар’єри. Відповідний анонс тенісист залишим у власному інстаграм-акаунті.

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Що Монфіс пообіцяв фанатам

Протягом кількох годин Гаель спілкуватиметься з шанувальниками на Twitch.

Завершення моєї кар’єри. Коли? Де? Я вам усе розповім. Згадаємо весь мій шлях. Будьте там– написав Монфіс.

Прямий ефір за участі француза розпочнеться о 19:00 за київським часом у понеділок, 26 жовтня.

Нагадаємо, що раніше у планах Гаеля були наміри провести прощальні матчі на домашніх кортах у Ліоні й паризькому "Мастерсі", але ветеран вирішив цього не робити.

Що уже відомо про завершення кар’єри Монфіса

Кілька тижнів тому, на фоні новин про розлучення з Еліною Світоліною, французький тенісист достроково завершив спортивну кар'єру. Він втратив право виступати на турнірах ATP після виходу з пулу тестування на допінг.

Відомо, що тепер спортсмен почав працювати в компанії з управління капіталом Alpha Swiss. За чутками, він уже почав шукати клієнтів серед колишніх колег по змаганнях у чоловічому тенісі.