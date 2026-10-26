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Sport News 24 Теніс Монфіс наважився на ще один крок на тлі розлучення зі Світоліною
26 жовтня, 13:35
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Монфіс наважився на ще один крок на тлі розлучення зі Світоліною

Олександр Щербатих

Гаель Монфіс вирішив розповісти про завершення кар’єри. Французький тенісист повідомив, коли оголосить подробиці.

Колишній шостий номер світового рейтингу чоловіків Гаель Монфіс публічно розповість про деталі завершення ігрової кар’єри. Відповідний анонс тенісист залишив у власному інстаграм-акаунті.

Що Монфіс пообіцяв фанатам

Протягом кількох годин Гаель спілкуватиметься з шанувальниками на Twitch. 

Завершення моєї кар’єри. Коли? Де? Я вам усе розповім. Згадаємо весь мій шлях. Будьте там,
– написав Монфіс.

Прямий ефір за участі француза розпочнеться о 19:00 за київським часом у понеділок, 26 жовтня.

Нагадаємо, що раніше у планах Гаеля були наміри провести прощальні матчі на домашніх кортах у Ліоні й паризькому "Мастерсі", але ветеран вирішив цього не робити. 

Що уже відомо про завершення кар’єри Монфіса

Кілька тижнів тому, на фоні новин про розлучення з Еліною Світоліною, французький тенісист достроково завершив спортивну кар'єру. Він втратив право виступати на турнірах ATP після виходу з пулу тестування на допінг.

Відомо, що тепер спортсмен почав працювати в компанії з управління капіталом Alpha Swiss. За чутками, він уже почав шукати клієнтів серед колишніх колег по змаганнях у чоловічому тенісі.

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