Чоловік Світоліної встановив унікальний рекорд, здійснивши неймовірний камбек – відео

У понеділок, 7 квітня, відбулись матчі 1/32 фіналу ATP Masters у Монте-Карло. В одному з поєдинків "тисячника" Гаель Монфіс зустрічався із Фабіаном Марожаном.

Французький тенісист у неймовірному протистоянні здолав рекорд. Ба більше, чоловік Еліни Світоліної встановив унікальний рекорд, повідомляє 24 канал із посиланням на OptaAce.

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Ефектна перемога Монфіса

Гаель Монфіс програв перший сет Фабіану Марожану. Проте у двох наступних партіях 38-річний тенісист розгромив угорця. Матч завершився перемогою француза 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).

Другий сет у виконанні французького та угорського тенісистів видався доволі неймовірним. Гаель Монфіс вдало зіграв біля сітки та здобув важливе очко.

Неймовірна гра тенісистів: дивіться відео

Гаель Монфіс у підсумку вийшов до наступного раунду ATP Masters 1000 у Монте-Карло. Також француз встановив цікаве досягнення, ставши найстаршим гравцем в історії Відкритої ери, що виграв матч основної сітки змагань, програвши 1-й сет.

До слова. Гаель Монфіс та Еліна Світоліна одружилися у 2020 році. У 2022 році у подружжя з'явилась донечка Скай.

У наступному раунді турніру Гаель Монфіс зіграє із "нейтральним" Андрєєм Рубльовим. Матч "тисячника" в Монте-Карло відбудеться у вівторок 8 квітня.