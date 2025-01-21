Без жодного турнірного значення для киян: онлайн-трансляція матчу Галатасарай – Динамо

У вівторок, 21 січня, київське Динамо гостюватиме на полі турецького Галатасарая у рамках передостаннього 7-го туру Ліги Європи-2024/2025. Для киян цей матч вже не матиме жодного важливого турнірного значення.

Адже "біло-сині" вже втратили усі шанси на продовження своїх виступів у єврокубках. Підопічні Олександра Шовковського не набрали у 6-ти турах жодного балу та спромоглись забити лише один гол, пише 24 Канал.

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Перша офіційна зустріч команд

Тому Динамо посідає останнє місце єдиної турнірної таблиці Ліги Європи-2024/2025. Натомість Галатасарай із 12 балами посідає високу 6-ту позицію.

Вже 21 січня кияни зіграють проти турецького Галатасарая. Цікаво, що це буде дебютна офіційна гра та лише друга очна битва між Динамо та Галатасараєм. Вперше та востаннє поки що уболівальники побачили це українсько-турецьке дербі ще 14 квітня 2022-го року. Той товариський матч закінчився перемогою киян із рахунком 1:3.

У футболці столичного клубу забивали Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков. Лише Буяльський із цього тріо продовжує виступати за Динамо.

Де дивитись матч

Матч 7-го туру Ліги Європи між Галатасараєм та Динамо можна буде переглянути онлайн на платформі MEGOGO.

Зверніть увагу! Початок матчу 21 грудня о 17:30 (за київським часом).

Перед (початок 16:50) та після поєдинку (старт 19:30) буде студія, де експерти поділяться очікуваннями та думками щодо матчу киян.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Галатасарай – Динамо. На порталі також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

Онлайн-трансляція матчу Динамо