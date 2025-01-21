Динамо оголосило склад на матч проти Галатасарая у Лізі Європи

У вівторок, 21 січня, київське Динамо зіграє свій матч 7-го туру Ліги Європи-2024/2025. У передостанньому турі кияни зустрінуться із турецьким Галатасараєм.

Поєдинок у Стамбулі розпочнеться о 17:30 за київським часом. Це буде перша офіційна зустріч Галатасарая та Динамо на футбольному полі.

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Стартова одинадцятка киян

До цього команди грали між собою лише у 2022-му році, коли у рамках товариського матчу кияни здобули перемогу з рахунком 1:3. Із тих авторів голів у складі столичного клубу залишився лише Віталій Буяльський. Артем Бєсєдін та Віктор Циганков вже давно не грають за киян.

Пресслужба київського клубу оприлюднила стартовий склад Динамо на матч проти Галатасарая. Місце у рамці воріт зайняв Руслан Нещерет, який змінив першого номера команди Георгія Бущана. А на вістрі атак киян зіграє Владислав Ванат, пише 24 Канал.



Стартовий склад Динамо на матч проти Галатасарая / Фото киян

Нагадаємо, що ця гра немає жодного турнірного значення для киян, які достроково вилетіли із єврокубків. Динамо за шість турів не набрало жодного балу та спромоглись забити лише один гол.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Галатасарай – Динамо.