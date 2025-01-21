Поединок в Стамбуле начнется в 17:30 по киевскому времени. Это будет первая официальная встреча Галатасарая и Динамо на футбольном поле.

К теме Удобные соперники для Динамо, но не после 2022–-го: история встреч киевлян с клубами из Турции

Стартовая одиннадцатка киевлян

До этого команды играли между собой только в 2022-м году, когда в рамках товарищеского матча киевляне одержали победу со счетом 1:3. С тех авторов голов в составе столичного клуба остался только Виталий Буяльский. Артем Беседин и Виктор Цыганков уже давно не играют за киевлян.

Пресс-служба киевского клуба обнародовала стартовый состав Динамо на матч против Галатасарая. Место в рамке ворот занял Руслан Нещерет, который сменил первого номера команды Георгия Бущана. А на острие атак киевлян сыграет Владислав Ванат, пишет 24 Канал.



Стартовый состав Динамо на матч против Галатасарая / Фото киевлян

Напомним, что эта игра не имеет никакого турнирного значения для киевлян, которые досрочно вылетели из еврокубков. Динамо за шесть туров не набрало ни одного балла и смогли забить лишь один гол.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Галатасарай – Динамо.