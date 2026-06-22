Ганський знахар пообіцяв накласти прокляття на Кейна

Перед матчем Англії та Гани на ЧС-2026 несподівано заговорили про магію. Відомий ганський знахар заявив, що вже "попрацював" над Гаррі Кейном і збирається зупинити його на полі.

Поєдинок другого туру групового етапу чемпіонату світу між Англією та Ганою обіцяє бути гарячим не лише через футбольну інтригу. Напередодні зустрічі в центрі уваги опинився скандально відомий африканський відьмак Нана Кваку Бонсам, пише DailyMail.

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Як ганський знахар хоче зупинити Кейна?

Збірні Англії та Гани стартували на мундіалі з перемог, тому очна зустріч може достроково визначити одного з учасників плей-оф. Втім, у Гані вирішили шукати перевагу не лише на футбольному полі.

Нана Кваку Бонсам, який називає себе одним із найвпливовіших знахарів Африки, заявив, що вже почав працювати над форвардом англійців Гаррі Кейном. За словами відьмака, він не прагне завдати нападнику серйозної шкоди, але хоче зробити все можливе, аби той не зміг проявити свої найкращі якості в матчі проти "чорних зірок".

Бонсам запевняє, що його сила походить від священного храму Кофі Оо Кофі, а власна репутація нібито підтверджує ефективність його методів. Саме тому він упевнений, що здатний вплинути на перебіг одного з найочікуваніших матчів групового раунду.

Як знахар уже "чаклував" проти Роналду?

Ім'я Бонсама вже лунало під час чемпіонату світу 2014 року в Бразилії. Тоді він заявив, що причетний до проблем зі здоров'ям у Кріштіану Роналду, який напередодні турніру мав труднощі з коліном.

Знахар навіть стверджував, що працював над тим, аби лідер збірної Португалії не зміг зіграти проти Гани. Ба більше, він переконував, що причина травми була "духовною" і жоден лікар не зможе її вилікувати.

Однак реальність виявилася зовсім іншою. У матчі групового етапу Португалія перемогла Гану з рахунком 2:1, а один із голів забив саме Роналду. Тож тепер уболівальники з цікавістю спостерігають, чи матиме бодай якийсь ефект нова гучна заява Бонсама, цього разу спрямована проти Гаррі Кейна.

Матч Англія – Гана на ЧС-2026 відбудеться 23 червня, о 23:00 за київським часом.