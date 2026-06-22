Збірна Англії впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026, здолавши Хорватію з рахунком 4:2. Гана ж вирвала мінімальну перемогу над Панамою та також набрала три очки, тож тепер команди розіграють одноосібне лідерство у групі L, повідомляє 24 Канал.

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Що означає цей матч для команд?

Матч Англія – Гана відбудеться 23 червня, о 23:00 за київським часом, на стадіоні Gillette Stadium у Фоксборо. Обидві збірні мають по три очки після першого туру, тому цей поєдинок може стати ключовим у боротьбі за вихід до 1/16 фіналу мундіалю.

Команда Томаса Тухеля справила сильне враження у грі проти Хорватії. Англійці забили чотири м'ячі та продемонстрували величезний атакувальний потенціал на чолі з Гаррі Кейном і Джудом Беллінгемом. Водночас оборона "трьох левів" не виглядала бездоганною, що може стати шансом для суперника.

Для Англії перемога означатиме практично гарантоване місце у плей-оф та чудову можливість достроково оформити вихід із групи.

Чи здатна Гана створити сенсацію?

Ганці підійшли до турніру в статусі андердога, але вже довели, що можуть нав'язати боротьбу фаворитам. Африканська команда розпочала чемпіонат світу з перемоги над Панамою та знову мріє про вихід до стадії плей-оф, як це було під час історичного турніру 2010 року.

Сильними сторонами збірної Гани залишаються дисципліна, компактна гра в обороні та швидкі контратаки. Повернення одного з лідерів команди Томаса Партея також може суттєво посилити середню лінію африканців.

Цікаво, що Англія та Гана майже не перетиналися на міжнародній арені. Єдиний очний матч між командами завершився нічиєю 1:1 у товариській грі 2011 року. Тепер же на кону стоятиме значно більше – шанс зробити вирішальний крок до плей-оф чемпіонату світу-2026.