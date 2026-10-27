Гаррі Кейн став володарем "Золотого м'яча"

Капітан збірної Англії виграв "Золотий м'яч" 2026 року. Нападник Баварії випередив 29 конкурентів і здобув одну з найпрестижніших індивідуальних нагород у сучасному футболі.

Церемонія вручення відбулася в Лондоні, де зібралися провідні представники футбольного світу. Переможця визначили за підсумками голосування журналістів, які оцінювали виступи претендентів та їхні здобутки, повідомляє 24 Канал.

Кейн випередив конкурентів у боротьбі за "Золотий м'яч"

Загалом до списку номінантів увійшли 30 футболістів. Під час визначення переможця враховували індивідуальну майстерність, виступи у вирішальних матчах, командні досягнення та поведінку гравців на полі й поза ним.

Володаря "Золотого м'яча" визначали шляхом голосування журналістів зі 100 провідних футбольних країн за рейтингом ФІФА. Кожен із них формував власну п’ятірку фаворитів, а футболісти отримували бали залежно від місця у відповідному рейтингу. Переможцем став претендент із найбільшою сумою очок.

До трійки найкращих футболістів року увійшли також Кіліан Мбаппе та Ламін Ямаль. Останній також здобув приз найкращого молодого гравця.



Ламін Ямаль отримав приз найкращого молодого гравця з рук Андрія Шевченка/ Getty Images

Хто найчастіше вигравав "Золотий м'яч"

Найуспішнішим футболістом в історії цієї нагороди залишається аргентинець Ліонель Мессі. Легендарний нападник здобув "Золотий м'яч" вісім разів, що є абсолютним рекордом.

Ще шість разів Мессі потрапляв до трійки найкращих за підсумками голосування. Його головним історичним конкурентом у боротьбі за індивідуальні відзнаки був португалець Кріштіану Роналду, який п'ять разів ставав переможцем.

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом Баварії, якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

У минулому сезоні на клубному рівні Кейн відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

На чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці він став бронзовим призером у складі збірної Англії. У 7 матчах за "трьох левів" Гаррі забив 7 голів і віддав 1 результативну передачу.