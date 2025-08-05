Артем Довбик у першому ж сезоні в Ромі став найкращим бомбардиром команди. Проте він отримував чимало критики від експертів за свої виступи.

Після зміни головного тренера його майбутнє досі залишається невідомим. Наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні напередодні поділився думками про лінію атаки своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Roma News.

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Що сказав Гасперіні про Довбика?

Відповідаючи на запитання журналістів про підсилення атакувального потенціалу Роми, досвідчений спеціаліст, зокрема, згадав про Артема Довбика. Він назвав слабкі сторони українського форварда, які треба вдосконалити.

"Це питання не лише наше – це стосується всіх команд. Усі витрачають великі гроші на нападників. Лінія атаки – це те, що шукають найбільше й що найдорожче коштує. Команди з сильними гравцями в атаці є більш конкурентоспроможними.

Довбика купили за солідну суму. Він довів, що є цінним нападником, забив свої голи. Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема його здатність добре володіти м’ячем. Не можна поспішати чи запізнюватися – як у музиці: якщо ти не в ритмі, це вже проблема", – сказав Гасперіні.

До слова. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про готовність Роми продати українського нападника. "Вовки" встановили на нього цінник і наразі на уродженця Черкас є чимало претендентів.