После смены главного тренера его будущее до сих пор остается неизвестным. Наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини накануне поделился мыслями о линии атаки своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Roma News.

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Что сказал Гасперини о Довбике?

Отвечая на вопрос журналистов об усилении атакующего потенциала Ромы, опытный специалист, в частности, вспомнил об Артеме Довбике. Он назвал слабые стороны украинского форварда, которые надо усовершенствовать.

"Этот вопрос не только наш – это касается всех команд. Все тратят большие деньги на нападающих. Линия атаки – это то, что ищут больше всего и что дороже всего стоит. Команды с сильными игроками в атаке являются более конкурентоспособными.

Довбика купили за солидную сумму. Он доказал, что является ценным нападающим, забил свои голы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности его способность хорошо владеть мячом. Нельзя спешить или опаздывать – как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема", – сказал Гасперини.

К слову. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что ранее появлялась информация о готовности Ромы продать украинского нападающего. "Волки" установили на него ценник и сейчас на уроженца Черкасс есть немало претендентов.