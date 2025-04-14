Головний тренер збірної України прокоментував скандальне інтерв'ю Ковтуна

Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен тепер буде представляти Хорватію на європейських та міжнародних змаганнях.

Геннадій Сартинський прокоментував рішення Ковтуна отримати інший паспорт. Головний тренер збірної України заявив, що на Іллю більше не розраховують у команді, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Що сказав Сартинський

Спеціаліст назвав інтерв'ю Іллі Ковтуна щодо зміни громадянства "неприємним". Геннадій Сартинський наголосив, що не розмовляв зі спортсменом ще з часів Олімпіади у Парижі.

Країна, яка для тебе все зробила, в якій ти виріс, — і так казати... Для мене це неприємно,

– сказав Сартинський.

Зазначимо, що Ілля Ковтун до кінця 2025 року скоріш за все не зможе брати участь у змаганнях під прапором Хорватії. Адже за правилами гімнаст повинен знаходитись на карантині, який потрібен при односторонній зміні спортивного громадянства.

Однак Геннадій Сартинський підкреслив, що у збірній Україні не розраховують на Іллю Ковтуна. Тому гімнаст не потрапить на чемпіонат світу 2025 року у німецькому місті Лейпциг.

Головний тренер збірної України висловився стосовно офіційного підтвердження переходу Іллі Ковтуна. Геннадій Сартинський заявив, що це лише "питання часу".

Нагадаємо, що Ілля Ковтун, представляючи Україну, здобув срібну медаль на Іграх у Парижі у 2024 році. У 2021 році гімнаст виграв "бронзу", а у 2023 завоював "срібло" континентальної першості в особистому багатоборстві.