Геннадий Сартинский прокомментировал решение Ковтуна получить другой паспорт. Главный тренер сборной Украины заявил, что на Илью больше не рассчитывают в команде, сообщает 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

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Что сказал Сартинский

Специалист назвал интервью Ильи Ковтуна относительно смены гражданства "неприятным". Геннадий Сартинский отметил, что не разговаривал со спортсменом еще со времен Олимпиады в Париже.

Страна, которая для тебя все сделала, в которой ты вырос, - и так говорить... Для меня это неприятно,

– сказал Сартинский.

Отметим, что Илья Ковтун до конца 2025 года скорее всего не сможет участвовать в соревнованиях под флагом Хорватии. Ведь по правилам гимнаст должен находиться на карантине, который нужен при односторонней смене спортивного гражданства.

Однако Геннадий Сартинский подчеркнул, что в сборной Украины не рассчитывают на Илью Ковтуна. Поэтому гимнаст не попадет на чемпионат мира 2025 года в немецком городе Лейпциг.

Главный тренер сборной Украины высказался относительно официального подтверждения перехода Ильи Ковтуна. Геннадий Сартинский заявил, что это лишь "вопрос времени".

Напомним, что Илья Ковтун, представляя Украину, получил серебряную медаль на Играх в Париже в 2024 году. В 2021 году гимнаст выиграл "бронзу", а в 2023 завоевал "серебро" континентального первенства в личном многоборье.