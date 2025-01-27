Український клуб продав 18-річного призера Євро-2024 в Серію А

Металіст 1925 продав талановитого гравця у європейський клуб. Харків'яни отримали значну суму за юного футболіста.

Геннадій Синчук перебрався в італійську Серію А. Півзахисник виступатиме у складі у команді з однойменного міста Болонья, повідомляє 24 канал із посиланням на Ігоря Циганика.

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Синчук – гравець Болоньї

Стало відомо, що Болонья викупила 80 відсотків прав на гравця Металіста 1925 Геннадія Синчука. Харків'яни отримають за півзахисника 5 мільйонів євро, а також 3 мільйони у вигляді бонусів.

Контракт гравця юнацької збірної України U-19 з "фельсінцями" розрахований на 4 роки. Також доступна функція продовження угоди терміном ще на один сезон.

Зазначимо, що до кінця сезону 2024/2025 Синчук гратиме у складі Монреаля, який виступає в МЛС. Річ у тім, що Болонья та канадський клуб мають одного власника.

До слова. Геннадій Синчук у складі збірної України U-19 ставав бронзовим призером чемпіонату Європи серед юнаків у 2024 році.

У поточній кампанії Геннадій Синчук зіграв у семи матчах Металіста 1925. У складі харків'ян 18-річний відзначився одним забитим м'ячем.

Болонья у минулому сезоні створила справжню сенсацію, фінішувавши у топ-5 Серії А та вийшла у Лігу чемпіонів. Наразі "фельсінці" виступають гірше, ніж торік, та займають 8 сходинку в італійському чемпіонаті – 34 очки за 21 тур.