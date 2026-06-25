Норвезький воротар прокоментував свій скандальний перехід до клубу з Росії

Норвезький воротар Генрік Хаукеланд прокоментував свій перехід до російського клубу Трактор із Челябінська. Раніше хокеїст став одним із головних героїв ЧС-2026, де допоміг своїй національній збірній здобути історичну бронзу.

Хокеїст дав інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2, про що також пише видання Expressen.se. Він визнав, що головною причиною його рішення стали гроші.

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Чому Хаукеланд перейшов до російського клубу?

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи став фінансовий аспект вирішальним у підписанні контракту з російським клубом, Хаукеланд не приховував правди.

Як професійний спортсмен, у тебе обмежене кар'єрне вікно, і було б нечесно сказати, що це не мало значення,

– заявив воротар.

Водночас гравець спробував дистанціюватися від політичного контексту.

Мені довелося прийняти рішення, виходячи з того, що я вважаю правильним для моєї кар'єри зараз. Це було, перш за все, рішення щодо моєї кар'єри як хокеїста. Я не хочу вдаватися в політичні питання,

– підкреслив Хаукеланд.

Такий крок може коштувати голкіперу місця у національній команді, оскільки Норвезька хокейна асоціація займає жорстку позицію щодо бойкоту спортсменів, які заробляють гроші в Росії. Сам Хаукеланд сподівається, що чиновники змінять свою думку.

Я поважаю рішення, які має прийняти федерація, але сподіваюся, що в майбутньому матиму можливість представляти Норвегію,

– підсумував хокеїст.

Чи втратить Хаукеланд місце у збірній Норвегії?

Такий крок фактично автоматично перекрив йому шлях до національної збірної. Ще у 2022 році Норвезька хокейна асоціація ухвалила правило, згідно з яким гравців, що виступають за клуби Росії або Білорусі, не викликають до команди.

Генеральний секретар асоціації Петтер Салстен підтвердив, що це рішення продовжує діяти і щодо Хаукеланда.

У Норвегії це викликало значний резонанс, адже воротар нещодавно став справжнім національним героєм: на чемпіонаті світу-2026 він допоміг збірній Норвегії вперше в історії здобути бронзові медалі та був визнаний найкращим голкіпером турніру.