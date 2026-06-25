Хоккеист дал интервью норвежскому телеканалу TV2, о чем также пишет издание Expressen.se. Он признал, что главной причиной его решения стали деньги.

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Почему Хаукеланд перешел в российский клуб?

Отвечая на вопрос журналистов о том, стал ли финансовый аспект решающим при подписании контракта с российским клубом, Хаукеланд не скрывал правды.

Как у профессионального спортсмена, у тебя ограниченный карьерный период, и было бы нечестно сказать, что это не имело значения,

– заявил вратарь.

В то же время игрок попытался дистанцироваться от политического контекста.

Мне пришлось принять решение, исходя из того, что я считаю правильным для моей карьеры сейчас. Это было, прежде всего, решение, касающееся моей карьеры как хоккеиста. Я не хочу вдаваться в политические вопросы,

– подчеркнул Хаукеланд.

Такой шаг может стоить вратарю места в национальной сборной, поскольку Норвежская хоккейная ассоциация занимает жесткую позицию в отношении бойкота спортсменов, зарабатывающих деньги в России. Сам Хаукеланд надеется, что чиновники изменят свое мнение.

Я уважаю решения, которые должна принять федерация, но надеюсь, что в будущем у меня будет возможность представлять Норвегию,

– подытожил хоккеист.

Потеряет ли Хаукеланд место в сборной Норвегии?

Такой шаг фактически автоматически перекрыл ему путь в национальную сборную. Еще в 2022 году Норвежская хоккейная ассоциация приняла правило, согласно которому игроки, выступающие за клубы России или Беларуси, не вызываются в сборную.

Генеральный секретарь ассоциации Петтер Салстен подтвердил, что это решение по-прежнему действует и в отношении Хаукеланда.

В Норвегии это вызвало значительный резонанс, ведь вратарь недавно стал настоящим национальным героем: на чемпионате мира-2026 он помог сборной Норвегии впервые в истории завоевать бронзовые медали и был признан лучшим голкипером турнира.