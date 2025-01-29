На заробітки до Роналду: Бущан приєднався до клубу із Саудівської Аравії
Георгій Бущан покинув київське Динамо та приєднався до клубу з Близького Сходу. Основний голкіпер "біло-синіх" продовжить кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Аль-Шабаб оформив трансфер воротаря столичного клубу Георгія Бущана. Саудити заплатили киянам за підписання голкіпера приблизно 3 мільйони євро, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт Динамо.
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Бущан – гравець Аль-Шабаба
Аль-Шабаб давно стежив за Георгієм Бущаном. Проте підписати досвідченого голкіпера київського Динамо саудитам вдалось лише у зимове трансферне вікно 2025 року.
30-річний уродженець Одеси підписав контракт з саудівським клубом терміном на 2,5 роки.
Бущан – новий гравець Аль-Шабаб: дивіться відео
Товариський матч проти косовського Ллапі став останнім для Георгія у футболці "біло-синіх". В офіційних турнірах Бущан востаннє зіграв за столичний колектив проти Вереса у 17-турі української Прем'єр-Ліги сезону-2024/2025.
Кар'єра Бущана в Динамо
- Георгій Бущан є вихованцем академії київського Динамо. До структури "біло-синіх" потрапив у 2009 році.
- У складі киян голкіпер зіграв у 201 матчі в офіційних турнірах, пропустивши 185 голів та у 80 поєдинках залишив ворота на замку.
- Разом з Динамо Бущан вигравав чемпіонат України, двічі тріумфував у Кубку та тричі став володарем Суперкубка країни.