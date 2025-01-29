На заробітки до Роналду: Бущан приєднався до клубу із Саудівської Аравії

Георгій Бущан покинув київське Динамо та приєднався до клубу з Близького Сходу. Основний голкіпер "біло-синіх" продовжить кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Аль-Шабаб оформив трансфер воротаря столичного клубу Георгія Бущана. Саудити заплатили киянам за підписання голкіпера приблизно 3 мільйони євро, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт Динамо.

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Бущан – гравець Аль-Шабаба

Аль-Шабаб давно стежив за Георгієм Бущаном. Проте підписати досвідченого голкіпера київського Динамо саудитам вдалось лише у зимове трансферне вікно 2025 року.

30-річний уродженець Одеси підписав контракт з саудівським клубом терміном на 2,5 роки.

Бущан – новий гравець Аль-Шабаб: дивіться відео

Товариський матч проти косовського Ллапі став останнім для Георгія у футболці "біло-синіх". В офіційних турнірах Бущан востаннє зіграв за столичний колектив проти Вереса у 17-турі української Прем'єр-Ліги сезону-2024/2025.

Кар'єра Бущана в Динамо