Проте Бущан міг повернутися у київське Динамо. З'явилась інформація, чому Георгій приєднався до "вовків", а не "біло-синіх", повідомляє 24 канал із посиланням на "ТаТоТаке".

Чому Бущан не повернувся в Динамо?

Керівник Аль-Шабаба вирішив віддати Георгія Бущана в оренду, а, як відомо, що з принцами на Близькому Сході не сперечаються. Іманоль Альгуасіль, головний тренер, дізнався про це практично через інтернет.

Бущан теж не був готовий до такого повороту у кар'єрі, адже дізнався про це майже в останній момент. Рішення було ухвалене після першого матчу Аль-Шабаба, який завершився поразкою – 1:4.

Вже тоді європейське трансферне вікно закрилось, тому для Бущана залишились тільки варіанти продовжити кар'єру в Україні. Представники голкіпера одразу звернулись до Динамо.

У київському клубі відповіли стосовно можливого повернення Георгія Бущана після консультації з тренером воротарів. Футболіст міг повернутися до "біло-синіх", але це могло вплинути на Руслана Нещерета вкрай негативно з огляду на психологію.

Отже, Георгію Бущану довелось шукати новий клуб. Швидше за всіх зорієнтувалося Полісся, яке у підсумку і орендувало українського голкіпера з Аль-Шабаба.

Що відомо про оренду Бущана?