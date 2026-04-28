Із єврокубків у дубль Полісся: голкіпер збірної України змушений грати в Другій лізі

Георгій Бущан ще декілька років тому був основним воротарем Динамо та національної збірної. Проте невдалий вояж у Саудівську Аравію призвів до того, що гравець дебютував у третьому за силою українському дивізіоні.

Бущан, який досі належить Аль-Шабабу, має орендну угоду з житомирським Поліссям, але не може виграти конкуренцію у Євгена Волинця. Тож для ігрової практики довелося зіграти за дубль у матчі Другої ліги, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Колишній воротар українських команд обрав продовження кар'єри в Росії

Як Бущан дебютував у Другій лізі?

31-річний футболіст вперше зіграв у третьому дивізіоні, вийшовши у складі Полісся-2 на матч 28-го туру проти стрийської Скали 1911.

Зі своїм завданням на найнижчому професійному рівні українського футболу воротар впорався: зберіг свої ворота сухими, а дубль житомирян виграв з рахунком 3:0.

Для Бущана це був лише другий матч у сезоні після повернення в Україну. Як пише статистичний портал Transfermarkt, голкіпер дебютував за Полісся у матчі третього раунду Кубка України, в якому "вовки" зазнали розгромної поразки 0:3 від львівського Руха.

Які перспективи кар'єри Бущана?

Головний тренер Полісся Руслан Ротань віддавав належне досвіду Бущана, який пограв на рівні Ліги чемпіонів та був основним воротарем національної збірної України на Євро-2020 і у Лізі націй. Проте наставник бачить у складі Євгена Волинця, якого вважає найкращим воротарем клубу просто зараз.

Саудівський Аль-Шабаб має трансферний бан через те, що не виплатив Динамо повністю компенсацію за Бущана. Контракт українця досі належить цьому клубу. Орендна угода спливає у червні 2026 року.