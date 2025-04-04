Є різниця в якості, – Бущан порівняв силу чемпіонатів України та Саудівської Аравії

Воротар збірної України з футболу Георгій Бущан наприкінці січня змінив клубну прописку. Він перейшов з київського Динамо в Аль-Шабаб з Саудівської Аравії.

Провівши два місяці в новій для себе країні, 30-річний голкіпер уже може робити певні висновки щодо рівня футболу в місцевій лізі. Він порівняв УПЛ і СПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Читайте також Лідер Динамо міг стати одноклубником Циганкова: чому "біло-сині" не відпустили гравця

Які враження від гри в Аль-Шабабі

За словами Георгія, в Саудівській Аравії чемпіонат конкурентніший і сильніший, ніж в Україні. Також він розповів про особливості ліги, де він зараз виступає.

"Те, що я відчуваю – це рівень Ліги Європи, міцна Ліга Європи на 100%. На превеликий жаль, він сильніший, ніж чемпіонат України, бо тут є різниця в якості, які гравці тут грають, які вони приймають рішення. Тут у кожній команді веселі нападники, треба бути постійно готовим, бо в кожній грі в мене мінімум 2-3 виходи віч-на-віч.

Коли мені повідомили, що є такий варіант, я почав слідкувати. Пам’ятаю, що першу гру, в якій я зіграв, у мене була посмішка до того моменту, коли я не пропустив. Чемпіонат технічний, люди грають, як місцеві, так і легіонери. Атмосфера на кожному стадіоні прикольна", – розповів Бущан.

Довідка. У складі Аль-Шабаба Георгій Бущан провів сім матчів, у яких пропустив 15 голів. У його активі поки немає "сухих" поєдинків.

Зазначимо, що наступну гру "білі леви" проведуть 6 квітня на виїзді проти Аль-Вахди. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.