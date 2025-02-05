Бущан претендує на нагороду "Сейв тижня" в чемпіонаті Саудівської Аравії: як проголосувати

Напередодні в чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу відбулися матчі 18 туру. В одному з них дебютував за нову команду Георгій Бущан.

Наприкінці січня воротар збірної України змінив клубну прописку. Він перейшов з київського Динамо в саудівський Аль-Шабаб.

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Врятував після виходу віч-на-віч

Георгій дебютував за новий колектив у грі проти Аль-Еттіфака. Попри поразку з рахунком 1:3, голкіпер провів доволі непоганий матч.

Українець здійснив чотири сейви, а один з них отримав визнання від місцевої ліги. Він претендує на статус найкращого в турі, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт СПЛ.

Всього в номінацію потрапили три воротарі – Едуар Менді з Аль Ахлі, Наваф Аль-Акіді з Аль-Фатеха та Георгій Бущан. Проголосувати за одного з кандидатів можна за посиланням.

Дивіться відео з найкращими сейвами 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії

Зазначимо, що наразі Аль-Шабаб посідає шосте місце в турнірній таблиці СПЛ. Свій наступний поєдинок команда Георгія Бущана проведе 6 лютого о 17:20 проти Аль-Халіджа.