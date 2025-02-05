Бущан претендує на нагороду "Сейв тижня" в чемпіонаті Саудівської Аравії: як проголосувати
- Георгій Бущан дебютував за Аль-Шабаб у матчі проти Аль-Еттіфака, провівши непоганий матч з чотирма сейвами.
- Бущан претендує на нагороду "Сейв тижня" в чемпіонаті Саудівської Аравії, змагаючись з Едуаром Менді та Навафом Аль-Акіді.
- Аль-Шабаб займає шосте місце в турнірній таблиці СПЛ і наступний матч проведе 6 лютого проти Аль-Халіджа.
Напередодні в чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу відбулися матчі 18 туру. В одному з них дебютував за нову команду Георгій Бущан.
Наприкінці січня воротар збірної України змінив клубну прописку. Він перейшов з київського Динамо в саудівський Аль-Шабаб.
Читайте також Сікан відзначився першою результативною дією в Туреччині: відео красивого асисту
Врятував після виходу віч-на-віч
Георгій дебютував за новий колектив у грі проти Аль-Еттіфака. Попри поразку з рахунком 1:3, голкіпер провів доволі непоганий матч.
Українець здійснив чотири сейви, а один з них отримав визнання від місцевої ліги. Він претендує на статус найкращого в турі, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт СПЛ.
Всього в номінацію потрапили три воротарі – Едуар Менді з Аль Ахлі, Наваф Аль-Акіді з Аль-Фатеха та Георгій Бущан. Проголосувати за одного з кандидатів можна за посиланням.
Дивіться відео з найкращими сейвами 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії
Зазначимо, що наразі Аль-Шабаб посідає шосте місце в турнірній таблиці СПЛ. Свій наступний поєдинок команда Георгія Бущана проведе 6 лютого о 17:20 проти Аль-Халіджа.