Ексголкіпера Динамо спіймали на гарячому: відео "крадіжки" автомобіля в одноклубника

Воротар саудівського Аль-Шабаба Георгій Бущан швидко адаптувався в новій команді. Футболіст вирішив розіграти свого одноклубника.

Офіційний акаунт саудівського Аль-Шабаба опублікував кумедне відео за участю Георгія Бущана. У ньому українець розіграв 20-річного одноклубника Навафа Аль-Гулайміша, пише 24 Канал.

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Бущан "вкрав" авто партнера по команді

Ексголкіпер Динамо вирішив виконати роль крадія. Георгій підійшов до автомобіля партнера по команді та холоднокровно сів за кермо. Одразу ж до транспортного засобу підбіг Аль-Гулайміш.

Водій не став реагувати та поїхав, чим остаточно спантеличив Навафа. Втім, Георгій вирішив не доводити до інфаркту молодого одноклубника та зупинив авто.

Після цього Бущан з одеською посмішкою вийшов з автомобіля та дружньо обійняв Аль-Гулайміша.

Відео "крадіжки" Бущаном автомобіля

Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабабу у січні 2025 року. Динамо отримало за свого вихованця 3 мільйони євро.

У новому клубі одесит зіграв 11 матчів, у яких пропустив 21 м'яч та жодного разу не оформивши кліншит. У чемпіонаті Аль-Шабаб йде шостим.