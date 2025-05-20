Официальный аккаунт саудовского Аль-Шабаба опубликовал забавное видео с участием Георгия Бущана. В нем украинец разыграл 20-летнего одноклубника Навафа Аль-Гулаймиша, пишет 24 Канал.

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Бущан "украл" авто партнера по команде

Экс-голкипер Динамо решил исполнить роль вора. Георгий подошел к автомобилю партнера по команде и хладнокровно сел за руль. Сразу же к транспортному средству подбежал Аль-Гулаймиш.

Водитель не стал реагировать и поехал, чем окончательно озадачил Навафа. Впрочем, Георгий решил не доводить до инфаркта молодого одноклубника и остановил авто.

После этого Бущан с одесской улыбкой вышел из автомобиля и дружески обнял Аль-Гулаймиша.

Видео "кражи" Бущаном автомобиля

Напомним, что Георгий Бущан присоединился к Аль-Шабабу в январе 2025 года. Динамо получило за своего воспитанника 3 миллиона евро.

В новом клубе одессит сыграл 11 матчей, в которых пропустил 21 мяч и ни разу не оформив клиншит. В чемпионате Аль-Шабаб идет шестым.