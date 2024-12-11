Хавбек донецького клубу може переїхати в Англійську Прем'єр-лігу. Гравець "помаранчево-чорних" потрапив у сферу інтересів Астон Вілли, повідомляє 24 канал із посиланням Total Villa.

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Астон Вілла планує поборотись за Судакова

Астон Вілла стежить за 22-річним гравцем Шахтаря та збірної України. У Бірмінгемі розуміють, що трансфер Георгія Судакова буде не простим, адже у "левів" чимала кількість конкурентів у боротьбі за півзахисника донеччан.

Окрім того, Шахтар планує отримати не маленьку суму за свого гравця. Відомо, що "гірники" виставили цінник на Георгія Судакова у розмірі не менше 65 мільйонів євро.

Контракт українського півзахисника з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2028 року.

Довідка. Георгієм Судаковим, окрім Астон Вілли, цікавились також інші клубі, які представляють Англійську Прем'єр-лігу. Серед них Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал.

Зазначимо, що у новому сезоні Георгій Судаков зіграв у 22 матчах у складі Шахтаря в офіційних турнірах. Півзахисник відзначився дев'ятьма голами та трьома результативними передачами.

Астон Вілла посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ-2024/2025. У Лізі чемпіонів "леви" розташувались на п'ятій сходинці та мають непогані шанси, аби потрапити у плей-оф головного європейського кубка.