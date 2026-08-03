Наступник Моурінью у Бенфіці взявся рятувати зі психологічної ями лідера збірної України

Минулий сезон став невдалим для 23-річного Георгія Судакова, який поки не зміг стати для Бенфіки настільки ж цінним гравцем, яким був у Шахтарі. Проте новий наставник "орлів" Марку Сілва не збирається ставити на українцеві хрест.

Навіть навпаки – португалець вирішив допомогти Судакову подолати психологічні труднощі. На відміну від Жозе Моурінью, коуч демонструє довіру до хавбека, пише 24 Канал.

Що Марку Сілва робить для поліпшення виступів Судакова

За інформацією португальського видання O Jogo, новий головний тренер лісабонського клубу бачить перспективу для Судакова у своїй команді і хоче, щоб гравець збірної України якомога швидше пройшов непростий період з точки зору ментальної готовності. Сілва переконаний, що Георгій не продемонстрував максимум через тиск своєї трансферної вартості.

Коуч випустив Судакова у стартовому складі на успішний матч кваліфікації Ліги Європи із Сенкт-Галленом, у якому португальці розгромили суперника 5:0. Після фінального свистка Сілва особисто підійшов до Георгія та подякував йому за хорошу гру.

Також португальський спеціаліст вже кілька разів публічно наголосив на своїй довірі до Судакова і висловив переконання, що українець розкриє усі свої найкращі якості у новому сезоні.

Як Судаков виступав за Бенфіку під час роботи Моурінью

Минулоріч Судакову справді було важко розкритися, адже на тренерському містку Бенфіки стояв Жозе Моурінью, схильний не давати футболістам багато шансів і вимагати результату тут і зараз.

Український півзахисник зіграв за сезон 38 матчів, в яких відзначився 4 голами та 4 результативними передачами.