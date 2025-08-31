Трансферна сага за участі Георгія Судакова з донецького Шахтаря завершилася. "Гірники" погодилися відпустити українського футболіста та лідера команди у португальську Бенфіку.

31 серпня 2025 року, Бенфіка оголосила про перехід Георгія Судакова. Український півзахисник виступатиме за "орлів" на правах оренди, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про трансфер Судакова?

Португальський клуб орендував Георгія Судакова у Шахтаря за 6 мільйонів 750 тисяч євро на сезон-2025/2026. В угоду входить обов'зякове право викупу футболіста за 20 мільйонів 250 тисяч євро.

"Гірники" також отримають 5 мільйонів євро бонусів за індивідуальні досягнення Судакова у складі португальського клубу. Ще 25 відсотків донеччани зможуть отримати з перепродажу півзахисника. Український футболіст виступатиме під десятим номером.

Бенфіка представила Судакова / Фото португальського клубу

Кар'єра Судакова у Шахтарі