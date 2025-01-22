УЄФА визнала лідера Шахтаря найкращим гравцем матчу з Брестом

Підопічні Маріно Пушича здобули важливу перемогу у Лізі чемпіонів. "Гірники" у номінально домашньому поєдинку обіграли французький Брест.

Донецькому Шахтарю вистачило двох голів, щоб обіграти амбітного дебютанта Ліги чемпіонів. Влучними ударами відзначилися Кевін та Георгій Судаков, пише 24 Канал.

Читайте також "Паненка" Судакова та гол Кевіна: Шахтар на класі здолав Брест у Лізі чемпіонів

Відзнака Судакова від УЄФА

За версією УЄФА, саме український хавбек, який на 37-й хвилині ударом паненкою реалізував пенальті, став найкращим гравцем матчу. Експерти відзначили майстерну гру Судакова.

Судаков показав похвальний баланс в обороні та в атаці, а також під час гри без м'яча. Він був головним лідером своєї команди,

– йдеться у коментарі УЄФА.

Судаков – найкращий гравець матчу / скриншот з сайту УЄФА

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів Георгій Судаков зіграв 7 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. У всіх турнірах хавбек записав на свій рахунок 10 голів у 24 поєдинках.

Нагадаємо, що останній матч в основному раунді Ліги чемпіонів Шахтар зіграє 29 січня проти дортмундської Боруссії. Підопічні Пушича все ще зберігають шанси на плей-оф, але для цього потрібно перемагати "джмелів".