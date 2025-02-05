Шахтар відмовився продавати свого лідера у клуб Серії А: чому не відбувся трансфер

"Гірники" в зимове трансферне вікно відпустили одразу трьох футболістів збірної України. Перед його закриттям вони отримали пропозицію ще й по Георгію Судакову, але не прийняли її.

22-річний півзахисник міг продовжити кар'єру в Італії. Його хотіла придбати Фіорентина, яка в останніх двох сезонах грала у фіналі Ліги конференцій.

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Не влаштувала сума

"Фіалки" пропонували 20 мільйонів євро за Георгія Судакова. Проте керівництво Шахтаря відхилило цю пропозицію, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

"Гірники" бажали отримати не менше 30 мільйонів євро. Ця сума виявилася завеликою для італійців і сторони врешті-решт не змогли досягнути консенсусу.

Зазначимо, що це вже не перша пропозиція для Георгія Судакова з Серії А. У січні 2024 року Наполі пропонував 40 мільйонів євро за українця, але тоді ця сума також не влаштувала донеччан.

Довідка. В нинішньому сезоні Судаков провів 25 матчів за Шахтар у всіх турнірах. Він записав у свій актив уже десять голів і три результативні передачі.

Нагадаємо, що в зимове трансферне вікно донецький клуб уже продав Олександра Зубкова та Данила Сікана у Трабзонспор. Також "гірники" відпустили вільним агентом Тараса Степаненка, який продовжив свою кар'єру в Еюпспорі.