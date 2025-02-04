Донецький Шахтар непогано заробив на продажі гравців у зимове трансферне вікно. "Гірники" змогли виручити близько 18 мільйонів євро за трансфери Келсі, Зубкова та Сікана.

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Знову хочуть "гірника"

Останні двоє стали гравцями Трабзонспора. Схоже, що турецький клуб всерйоз зацікавився саме українським ринком. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на 61medya, "бордово-сині" цікавляться ще одним футболістом Шахтаря.

Мова про півзахисника Дмитра Криськіва. Очікується, що донеччани розглянуть пропозицію Трабзонспора, якщо сума трансферу буде не нижче ніж сім мільйонів євро.

Саме в цю вартість Transfermarkt і оцінює 24-річного футболіста, у якого контракт із Шахтарем до 2027 року. Дмитро є вихованцем Шахтаря, погравши також в орендах за Маріуполь та Металіст 1925.

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У поточному сезоні Криськів награв 23 матчі за "гірників", оформивши один гол і два асисти. Також у жовтні хавбек дебютував за збірну України та вже провів за неї три гри.