Голкіпер збірної України нібито одружився з учасницею "Холостяка": хто насправді його дружина

Перед від'їздом у тренувальний табір збірної України воротар Харкова Георгій Єрмаков офіційно вступив у шлюб. Обраницею першого номера стала Олександра, яка старша за нього на 9 років.

Цікаво, що дівчину називали учасницею шоу "Холостяк" у сезоні 2021 року. Проте виявилося, що вона все ж не причетна до популярного реаліті, пише 24 Канал.

Що відомо про дружину Єрмакова

Після оприлюднення фото з весільної церемонії та привітань з боку футбольного клубу Харків з'явилася інформація, що старша на 9 років за футболіста дівчина раніше була начальницею збірної України зі спортивної гімнастики, а у 2021 році приїхала до України з Праги, щоб взяти участь у новому сезоні "Холостяка" і боротись за серце бізнесмена Михайла Заливако. До цього вона нібито навчалася в чеській столиці на міжнародних відносинах, а також мала досвід роботи стилістом і моделлю.

Проте на своїй сторінці в інстаграмі Олександра дала зрозуміти, що не все з переліченого – правда. Наприклад, у Празі вона не була, в "Холостяку" участь не брала, а досвіду стиліста теж не має.



Сторіс дружини Георгія Єрмакова в інстаграм

Які досягнення має Георгій Єрмаков

24-річний голкіпер стрімко злетів на рівень виклику до національної збірної України. Ще два роки тому він був на контракті у Маккабі з Хайфи, але згодом в оренді в Олександрії зміг проявити себе і допомогти команді Руслана Ротаня здобути історичне срібло чемпіонату України.

Доленосним у кар'єрі Єрмакова стало призначення новим головним тренером збірної України Андреа Мальдери. Штаб італійця одразу розгледів голкіперський талант Георгія, тож у травні він отримав виклик на контрольні матчі з Польщею та Данією. Дебютувати він поки не встиг, але матиме такий шанс у Лізі націй.