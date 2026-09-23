"Вболівальники там живуть футболом": голкіпер збірної України розповів про чемпіонат Ізраїлю

Потенційний дебютант збірної України Георгій Єрмаков мав цікаву клубну кар'єру: вихованець Шахтаря на дорослому рівні розпочав грати в Олександрії, а потім перебрався до чемпіонату Ізраїлю. Там він захищав кольори знаменитого Маккабі з Хайфи.

Про цей екзотичний досвід і виклики, пов'язані із ситуацією в близькосхідній країні, Єрмаков розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Українець в чемпіонаті Ізраїлю

За словами українського збірника, футбол в Ізраїлі – більш емоційний і відкритий.

Там дуже гаряча атмосфера на стадіонах, вболівальники живуть футболом. Сам чемпіонат досить інтенсивний,

– поділився спогадами Георгій.

Воротар додав, що команди в ізраїльській першості намагаються грати в атакувальний футбол, багато діють вперед, тому для нього це був справді цінний досвід.

Футбол під час війни

Як і в Україні, в Ізраїлі останні роки точиться війна, яка під час виступів там Єрмакова все ще перебувала у гарячій фазі. Українець відзначив, що він, на жаль, вже мав уявлення, як поводитися в таких умовах, бо пережив це на Батьківщині.

Щодо війни — звичайно, були моменти, коли було неспокійно. Були тривоги, були різні ситуації. Дотримуєшся правил безпеки й продовжуєш жити та працювати. Хоча до війни, думаю, неможливо по-справжньому звикнути,

– розповів голкіпер.

Георгій Єрмаков у збірній України

24-річний голкіпер вже вдруге приїхав до розташування головної команди – свій дебютний виклик він отримав у травні, коли Андреа Мальдера вперше збирав "синьо-жовтих" у ролі коуча.

Футболіст, який з цього сезону виступає за Харків, поки не отримав ігрового часу. Але в умовах довгого збору і одразу чотирьох матчів за 12 днів має шанс вперше вийти на полу у кольорах національної команди.