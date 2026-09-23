Об этом экзотическом опыте и вызовах, связанных с ситуацией в ближневосточной стране, Ермаков рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Украинец в чемпионате Израиля

По словам украинского футболиста, футбол в Израиле – более эмоциональный и открытый.

Там очень жаркая атмосфера на стадионах, болельщики живут футболом. Сам чемпионат довольно интенсивный,

– поделился воспоминаниями Георгий.

Вратарь добавил, что команды в израильском чемпионате стараются играть в атакующий футбол, много действуют вперед, поэтому для него это был действительно ценный опыт.

Футбол во время войны

Как и в Украине, в Израиле последние годы идет война, которая во время выступлений там Ермакова все еще находилась в горячей фазе. Украинец отметил, что он, к сожалению, уже знал, как вести себя в таких условиях, поскольку пережил это на Родине.

Что касается войны – конечно, были моменты, когда было неспокойно. Были тревоги, были разные ситуации. Соблюдаешь правила безопасности и продолжаешь жить и работать. Хотя к войне, думаю, невозможно по-настоящему привыкнуть,

– рассказал вратарь.

Георгий Ермаков в сборной Украины

24-летний вратарь уже во второй раз приехал в расположение основной команды – свой дебютный вызов он получил в мае, когда Андреа Мальдера впервые собирал "сине-желтых" в роли тренера.

Футболист, который с этого сезона выступает за "Харьков", пока не получил игрового времени. Но в условиях длительного сбора и сразу четырех матчей за 12 дней у него есть шанс впервые выйти на поле в цветах национальной команды.