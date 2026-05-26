Після відмови від України: скандальний гімнаст зробив заяву про повернення

Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року в Парижі Ілля Ковтун офіційно готується до свого першого міжнародного старту під хорватським прапором. Дебют 22-річного уродженця Черкас відбудеться у серпні на континентальній першості в Загребі.

Минулого року гімнаст залишив склад збірної України та отримав громадянство Хорватії. Після цього він був змушений пройти обов'язковий річний карантин, встановлений Міжнародною федерацією гімнастики, пише 24 Канал.

Коли Ковтун зможе виступати на змаганнях?

В інтерв'ю хорватському виданню Jutarnji List спортсмен назвав майбутні змагання грандіозним камбеком.

Я не виступав на великій арені два роки, і це для мене велике повернення. У мене була невелика травма, розрив м'яза на нозі, але, дякувати Богу, зараз усе чудово, зажило. Моя улюблена дисципліна? Звичайно, це опорний стрибок, але до чемпіонату Європи також з'являться вільні вправи, кінь і перекладина,

– сказав Ковтун.

Що відомо про Іллю Ковтуна?

Срібний призер чемпіонату світу 2023 року та бронзовий призер ЧС-2021.

У липні 2025 року Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики офіційно дозволив йому змінити спортивне громадянство з української збірної на хорватську. Сам спортсмен у коментарях хорватським медіа підтвердив, що вже отримав паспорт і посвідчення особи Хорватії, зазначивши: "Тепер шляху назад немає".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Ковтун переїхав до Хорватії, де відтоді постійно живе та тренується.