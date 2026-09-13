Знаходять кохання просто на матчах: як у Рівному народжуються спортивні пари

У Рівному спортсмени не лише разом тренуються та змагаються, а й будують особисті стосунки. У місцевому гандбольному клубі розповіли про одну з таких пар.

ГК Рівне намагається створити для своїх гравчинь комфортні умови як на майданчику, так і у повсякденному житті. Президент клубу Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, як облаштований побут спортсменок та чому між представниками різних місцевих команд виникають близькі стосунки.

Усі гандболістки живуть в одному районі

За словами Юрія Ліпського, клуб приділяє особливу увагу житлу спортсменок, адже значна частина команди приїжджає до Рівного з інших міст.

Я зі своїм помічником знаходимо дівчатам квартири. Вони всі живуть в одному районі поблизу спортшколи – Північний, щоб їм було зручно добиратися на тренування і вони не витрачали кошти на переїзди,

– розповів Ліпський.

Окремо клуб допомагає чотирьом гандболісткам, які навчаються у вишах. Їм оплачують навчання.



Юрій Ліпський спілкується з тренеркою Олександрою Шульгіною/ Фото автора

Керівник ГК Рівне переконує, що умови для спортсменок за останні роки суттєво покращилися.

Гандболісткам потрібні хороші умови житла та достойна зарплатня. Якщо порівняти те, що було кілька років тому у нас і зараз, то різниця очевидна,

– зазначив президент.

Гандболістки та баскетболісти знаходять одне одного

У ГК Рівне також розповіли про стосунки між представниками місцевих спортивних команд.

У них хороші взаємини. Між дівчатами з гандбольного клубу Рівне та хлопцями з баскетбольного клубу Рівне навіть зав'язуються дружні, а іноді романтичні стосунки, – розповів президент гандбольного клубу. У нас вже сформувалася баскетбольно-гандбольна пара – Олександр Поносов та Юлія Нечаєва. Це нормальний процес, можливо, в майбутньому буде ще,

– сказав президент ГК Рівне.



Рівненські гандболістки відвідують матчі БК Рівне/ Фото з фейсбук-сторінки баскетбольного клубу

Ліпський вважає, що такі знайомства є цілком природними, адже представники місцевих команд регулярно перетинаються на спортивних заходах та під час матчів.

Поширена європейська практика

Президент рівненського гандбольного клубу переконаний, що спортивне середовище сприяє не лише професійній комунікації, а й особистим знайомствам.

В Європі це поширена практика, коли дівчата та хлопці з одного міста знайомляться на спортивних заходах, під час тренувань та чемпіонатів,

– зазначив Ліпський.

При цьому основна увага ГК Рівне зараз спрямована на новий сезон. Команда серйозно оновила склад, отримала нову тренерку Наталію Пархоменко та планує поборотися за медалі елітного дивізіону.

Цими вихідними "лисиці" стартують у Суперлізі матчем проти чинного чемпіона – Галичанки зі Львова. Перший домашній тур рівненський клуб проведе 19 та 20 вересня.