"Чоловікоподібні дівчата": у Чехії жорстко принизили російських хокеїсток і вказали їм на двері

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка образливо висловився про російських хокеїсток. Представники країни-агресора у відповідь накинулися зі звинуваченнями у сексизмі та націоналізмі.

Скандал розгорівся на тлі підготовки до юніорського чемпіонату світу з хокею серед жіночих команд, який у січні 2027 року прийматиме чеська Острава. Країна-господар не планує видавати візи представницям російської збірної, передає 24 Канал.

Міністр Чехії образливо висловився про російських хокеїсток

Петр Мацинка в ефірі CNN Prima NEWS заявив, що вважає хокей чоловічим видом спорту. Водночас він не втримався від образливого коментаря на адресу росіянок.

Боюся, не потішу наших шановних феміністок, якщо скажу, що цього разу чемпіонат цілком обійдеться без участі команди російських чоловікоподібних дівчат,

– заявив чеський міністр.

Раніше в Чехії вже повідомляли, що не видаватимуть візи російській команді для участі в турнірі, який відбудеться з 8 до 16 січня 2027 року.

У Росії слова Мацинки викликали обурення. Представниця тамтешнього МЗС Марія Захарова відповіла міністру не менш різким випадом.

Таке міг сказати тільки жінкоподібний чоловік,

– заявила Захарова.

У Росії звинуватили Чехію в сексизмі

Не залишилася осторонь і депутатка Держдуми, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова. Вона назвала висловлювання чеського міністра проявом сексизму та націоналізму.

Абсолютний сексизм якийсь, який, до речі, у них не вітається. Якби він зараз сказав таке стосовно своїх жінок, цікаво, що почалося б у пресі. А щодо нас можна,

– обурилася Журова у коментарі пропагандистському РИА Новости.

Вона також заявила про нібито подвійні стандарти в Європі, де, на її думку, росіянок дозволяють ображати через їхнє походження.

Водночас ця словесна перепалка розгортається на тлі ширшої дискусії про повернення російського хокею на міжнародну арену. Попри рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські команди до змагань, велика кількість країн виступає проти такого кроку.

На позицію європейських федерацій відреагував президент Росії Володимир Путін, який назвав такі дії "порушенням права".