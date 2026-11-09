"Мужеподобные девушки": в Чехии жестко унизили российских хоккеисток и указали им на дверь

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Скандал разгорелся на фоне подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею среди женских команд, который в январе 2027 года примет чешская Острава. Страна-хозяйка не планирует выдавать визы представительницам российской сборной, сообщает 24 Канал.

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Министр Чехии оскорбительно высказался о российских хоккеистках

Петр Мацинка в эфире CNN Prima NEWS заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. При этом он не удержался от оскорбительного комментария в адрес россиянок.

Боюсь, не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что на этот раз чемпионат вполне обойдется без участия команды российских мужеподобных девушек– заявил чешский министр.

Ранее в Чехии уже сообщали, что не будут выдавать визы российской команде для участия в турнире, который состоится с 8 по 16 января 2027 года.

В России слова Мацинки вызвали возмущение. Представительница местного МИД Мария Захарова ответила министру не менее резким выпадом.

Такое мог сказать только мужчина, похожий на женщину– заявила Захарова.

В России обвинили Чехию в сексизме

Не осталась в стороне и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она назвала высказывания чешского министра проявлением сексизма и национализма.

Абсолютный сексизм какой-то, который, кстати, у них не приветствуется. Если бы он сейчас сказал такой комментарий в отношении своих женщин, интересно, что началось бы в прессе. А в отношении нас можно– возмутилась Журова в комментарии пропагандистскому РИА Новости.

Она также заявила о якобы двойных стандартах в Европе, где, по ее мнению, россиянок позволяют оскорблять из-за их происхождения.

В то же время эта словесная перепалка разворачивается на фоне более широкой дискуссии о возвращении российского хоккея на международную арену. Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к соревнованиям, многие страны выступают против такого шага.

На позицию европейских федераций отреагировал президент России Владимир Путин, который назвал такие действия "нарушением права".