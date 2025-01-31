16-річний голкіпер підписав контракт із мадридським Атлетіко. Термін угоди – 2 роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "матрацників".

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Перший професійний контракт

Український воротар буде тренуватися та грати в академії іспанського клубу. Він заявив, що радий цій можливості та вірить, що опинився у правильному місці.

Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости та вчитися в цьому чудовому клубі,

– сказав голкіпер.

Довідка. Гліб Удовиченко є вихованцем полтавської Ворскли, за яку грав у молодіжних командах. Він став першим українцем в історії мадридського Атлетіко.

Зазначимо, що новоспечений воротар "матрацників" став уже п'ятим українським голкіпером, у якого є контракт з іспанськими клубами. Окрім нього угоди з першою командою або академією мають: Андрій Лунін та Ілля Волошин (Реал), Владислав Крапивцов (Жирона), а також Ян Журавський (Бетіс).